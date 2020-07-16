Минторг США снизил пошлины на корейские трубы

Минторг США снизил пошлины на корейские трубы

Министерство торговли США после проведения повторного расследования скорректировало ставки антидемпинговых пошлин на южнокорейские трубы нефтегазового сортамента.

В частности, для компании Hyundai Steel была определена нулевая демпинговая маржа. Для компании SeAH Steel ставка снижена от 17,04% до 3,96%, а для прочих корейских поставщиков труб OCTG — от 13,16 до тех же 3,96%.

В другом повторном антидемпинговом расследовании по импорту бесшовных труб малых размеров из Румынии Министерство торговли США определило, что компания Silcotub в период с 1 августа 2018 г. по 31 июля 2019 г. не поставляла данную продукцию по демпинговым ценам, а румынское подразделение ArcelorMittal Tubular Products вообще не экспортировало ее в США.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грнНаибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грн
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській областіСБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області
Рада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателейРада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателей
"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
Блок рекламы


Похожие новости
В начале июля китайские металлурги незначительно снизили выплавку сталиВ начале июля китайские металлурги незначительно снизили выплавку стали
В первом полугодии производство кокса в Украине снизилось на 7,3%В первом полугодии производство кокса в Украине снизилось на 7,3%
Днепроспецсталь в первом полугодии снизила объемы производстваДнепроспецсталь в первом полугодии снизила объемы производства
Канада продлила пошлины на китайские ТБДКанада продлила пошлины на китайские ТБД
США отказались вводить пошлины на корейский х/к прокатСША отказались вводить пошлины на корейский х/к прокат
В июне американский импорт стали снизился на 12,3%В июне американский импорт стали снизился на 12,3%
В апреле-июне продажи Tata Steel снизились на 22,8%В апреле-июне продажи Tata Steel снизились на 22,8%
Заробитчане снизили объем переводов в УкраинуЗаробитчане снизили объем переводов в Украину
Фондовые индексы в Европе и США снизились, в Китае — вырослиФондовые индексы в Европе и США снизились, в Китае — выросли
В первом полугодии заготовка металлолома снизилась на 23,2%В первом полугодии заготовка металлолома снизилась на 23,2%
Последние новости
Подгружаем последние новости