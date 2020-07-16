Владельцы земельных паев должны оформить право собственности. Минюст определил срок

Все владельцы нераспределенных (невостребованных) земельных участков или их наследники должны оформить право собственности на свои паи до 1 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минюста в фейсбуке.

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Распоряжение министерства

«В соответствии с действующим законодательством Украины, до 1 января 2025 года все владельцы нераспределенных (невостребованных) земельных участков или их наследники должны оформить право собственности на свои паи. Если требование не будет выполнено, будет считаться, что владельцы участков автоматически отказались от земли, и она перейдет в коммунальную собственность территориальной громады», — говорится в сообщении.

«Органам местного самоуправления запрещается в течение 7 лет со дня государственной регистрации права коммунальной собственности на земельный участок, сформированный из невостребованных долей, передавать эти паи в частную собственность другим лицам, кроме владельцев», — добавили в министерстве.

Как зарегистрировать право собственности

В Минюсте рассказали, что нужно делать, чтобы зарегистрировать право собственности на земельный пай.

Гражданину необходимо обратиться в органы местного самоуправления с документом, удостоверяющим право на земпай (пай) и заявлением о выделении земельной доли (пая) в натуре (на местности).

Также необходимо обратиться в землеустроительную организацию для разработки технической документации на земельный участок.

Также, подчеркнули в Минюсте, владельцу пая необходимо обратиться к субъекту госрегистрации прав или нотариусу для проведения госрегистрации права собственности на земучасток.

Для государственной регистрации прав заявитель подает оригиналы документов, необходимых для соответствующей регистрации и документ, подтверждающий уплату административного сбора за государственную регистрацию прав, объясняют в ведомстве.

Отмечается, что владелец пая может обратиться в суд по определению дополнительного срока на оформление права собственности.