Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грн

Согласно нынешней кампании декларирования, в течение января-июня 2020 года, киевляне подали 16132 декларации об имущественном состоянии и доходах с общей суммой задекларированного дохода в более 43,1 млрд грн.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве .

Сообщается, что по представленным декларациям согласовано к уплате в бюджет более 1,3 млрд грн налога на доходы физических лиц и более 176,1 млн грн военного сбора.

Согласно сообщению, доходы в более чем 1 млн гривен задекларировали 3230 граждан. В общем, они задекларировали около 40,4 млрд грн дохода и должны уплатить налога на доходы физических лиц в сумме почти 1,2 млрд грн и больше 159,8 млн грн военного сбора.

Отмечается, что кампания “Декларирование-2020” имеет свои интересные факты. Около 58% всех деклараций об имущественном состоянии и доходах представлены женщинами. Наряду с этим, 62% мужчин лидируют среди категории плательщиков, получивших доход в более чем 1 млн гривен.

Самым молодым киевлянином среди тех, кто в этом году подавал декларации об имущественном состоянии и доходах является 1-летний житель столицы, который задекларировал доход в виде наследства. Наряду с этим, самым старшим декларантом, который задекларировал свои доходы, является 92-летний житель Киева .

Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована в этом году, составляет 7,5 млрд грн.

Напомним, несмотря на карантин и экономический спад, который идет в Украине, с начала 2020 года киевские налогоплательщики внесли с госбюджет на 22% больше, чем за соответствующий период 2019 года. Налоговые поступления в бюджет Киева также выросли, но на 2%.