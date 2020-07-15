Украинцы могут узнать страховой стаж на сайте ПФУ

Каждый житель Украины легко и быстро может узнать, сколько страхового стажа он уже успел заработать и сколько ему еще осталось отработать до выхода на заслуженную пенсию.

Не выходя из дома украинцы в режиме онлайн имеют возможность проверить свой стаж. Для этого необходимо зайти на сайт Пенсионного фонда Украины и пройти несложную регистрацию. После этого следует зайти во вкладку «Личный кабинет» и в специальном разделе появится информация о страховом стаже.

Разработчики данного сервиса позаботились о том, чтобы граждане Украины могли видеть на сайте общее количество лет страхового стажа, в зависимости от места работы и времени подачи отчетов.

«У нас отчеты начали подаваться с 01.06.1998. Возможно, человек свой стаж увидит с 1998 года», — пояснили в ПФУ.

Глава департамента ПФУ сообщила, что на сегодняшний день от страхового стажа зависит оплата больничных листов, выплаты по безработице и, естественно, размер пенсий. В связи с этим, информация о страховом стаже необходима не только пенсионерам, но и работающим гражданам.

Стоит отметить, что Пенсионный фонд активно переводит часть услуг в режим онлайн. К примеру, недавно в стране стартовала работа сервиса, который автоматически начисляет украинцам пенсии по возрасту. Приложение запущено с 1 июля 2020 г. Это освободило целую категорию граждан выстаивать длинные очереди в ПФУ, давая им возможность подготовить все необходимые документы заранее.

К слову, недостающий страховой стаж в Украине можно докупить. Украинцам рассказали, сколько стоит год стажа для выхода на пенсию.