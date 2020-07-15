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2020-07-15
Укрэксимбанк направит в госбюджет 19 миллионов дивидендов
Государственный Укрэксимбанк, по решению Кабмина, перечислит всего 19 млн грн на выплату дивидендов за 2019 год. Об этом
фото: finclub.net
Решение Кабмина
Кабмин утвердил распределение 63,618 млн грн чистой прибыли государственного Укрэксимбанка за 2019 год.
На выплату дивидендов в государственный бюджет направят 19,085 млн грн (30%). Другую часть средств - 44,533 млн грн (70%) — перечислят в резервный фонд.
Отмечается, что в апреле правительство утвердило процент отчислений в бюджет для госкомпаний на уровне 50%. Для отдельных компаний он может быть установлен индивидуально.
Ранее сообщалось
- Приватбанк в полном объеме перечислил в госбюджет 24,5 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка – государству.
- Ощадбанк перечислил в государственный бюджет дивидендов на более чем 75 млн грн.