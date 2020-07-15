Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию человеческих органов

Кабинет министров Дениса Шмыгаля утвердил тарифы на операции по пересадке (трансплантации) человеческих органов. Цены варьируются в зависимости от органа пересадки и состояния донора и составляют от 320 тыс. гривен до 1,3 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения в Telegram-канале народного депутата Алексея Гончаренко (фракция “Европейская солидарность”).

Народный депутат опубликовал фотографии электронного документа, из которого следует, что стоимость пересадки некоторых органов следующая:

почки от живого донора – 323 тыс. 798 гривен;

почки от донора-трупа – 397 тыс. 884 гривен (в том числе донорский этап – 74 тыс. 86 гривен);

несовместимая алотрансплантация почки – 721 тыс. 230 гривен;

трансплантация сердца / комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца / комплекса “сердце-легкие” (от донора-трупа) – 609 тыс. 366 гривен;

печени или части печени – 855 тыс 39 гривен, а от донора-трупа – 929 тыс. 125 гривен;

стволовые клети – от 757 тыс. гривен до 1,36 млн гривен.

Отметим, что в июне Минздрав создал отдельное подразделение для развития трансплантации в Украине и расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по пересадке органов. На сегодняшний день более 5 тыс. человек в Украине ожидают на трансплантацию органов.

17 мая 2018 года Верховная Рада приняла закон ”О применении трансплантации анатомических материалов человеку” , который позволяет проводить пересадку органов после смерти донора, если он заранее дал письменное согласие на трансплантацию.