Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию человеческих органов
Кабинет министров Дениса Шмыгаля утвердил тарифы на операции по пересадке (трансплантации) человеческих органов. Цены варьируются в зависимости от органа пересадки и состояния донора и составляют от 320 тыс. гривен до 1,3 млн гривен.
Об этом
Народный депутат опубликовал фотографии электронного документа, из которого следует, что стоимость пересадки некоторых органов следующая:
почки от живого донора – 323 тыс. 798 гривен;
почки от донора-трупа – 397 тыс. 884 гривен (в том числе донорский этап – 74 тыс. 86 гривен);
несовместимая алотрансплантация почки – 721 тыс. 230 гривен;
трансплантация сердца / комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца / комплекса “сердце-легкие” (от донора-трупа) – 609 тыс. 366 гривен;
печени или части печени – 855 тыс 39 гривен, а от донора-трупа – 929 тыс. 125 гривен;
стволовые клети – от 757 тыс. гривен до 1,36 млн гривен.
Отметим, что в июне Минздрав
17 мая 2018 года Верховная Рада приняла закон
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