Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию человеческих органов

Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию человеческих органов

Кабинет министров Дениса Шмыгаля утвердил тарифы на операции по пересадке (трансплантации) человеческих органов. Цены варьируются в зависимости от органа пересадки и состояния донора и составляют от 320 тыс. гривен до 1,3 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения в Telegram-канале народного депутата Алексея Гончаренко (фракция “Европейская солидарность”).

Народный депутат опубликовал фотографии электронного документа, из которого следует, что стоимость пересадки некоторых органов следующая:

почки от живого донора – 323 тыс. 798 гривен;

почки от донора-трупа – 397 тыс. 884 гривен (в том числе донорский этап – 74 тыс. 86 гривен);

несовместимая алотрансплантация почки – 721 тыс. 230 гривен;

трансплантация сердца / комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца / комплекса “сердце-легкие” (от донора-трупа) – 609 тыс. 366 гривен;

печени или части печени – 855 тыс 39 гривен, а от донора-трупа – 929 тыс. 125 гривен;

стволовые клети – от 757 тыс. гривен до 1,36 млн гривен. 

Отметим, что в июне Минздрав создал отдельное подразделение для развития трансплантации в Украине и расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по пересадке органов. На сегодняшний день более 5 тыс. человек в Украине ожидают на трансплантацию органов.

17 мая 2018 года Верховная Рада приняла закон ”О применении трансплантации анатомических материалов человеку”, который позволяет проводить пересадку органов после смерти донора, если он заранее дал письменное согласие на трансплантацию. 

Фото: Главком


Олег Розуменко, КиевВласть

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