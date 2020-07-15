Готель "Дніпро" в центрі Києва приватизують більше ніж за мільярд гривень

Найбільшу ціну запропонувало ТОВ "Смартленд".

Фонд державного майна в середу, 15 липня, продав готель "Дніпро" за 1,1 мільярд гривень при стартовій ціні близько 81 мільйона.

Аукціон відбувся на майданчику "Prozorro.Продажі".

Готель зацікавив 29 покупців, п'ятеро з яких запропонували за нього мільярд гривень або більше. Переможцем торгів стало ТОВ "Смартленд", яке задекларувало готовність заплатити за "Дніпро" 1 мільярд 111 мільйонів гривень. Кінцевим бенефіціарним власником цієї фірми вказаний киянин Олексій Ігунін.

Держава збирається продати 100% ПрАТ "Готель "Дніпро". Після продажу інвестор отримає 12-поверхову будівля чотиризіркового готелю в самому центрі Києва поряд з урядовим кварталом. Її загальна площа - 12 829 кв м.

Перед готелем знаходиться гостьовий паркінг на 56 місць. Земля під ним належить готелю на праві постійного користування.

Готель має 186 номерів. В ньому є ресторани, бари, SPA-центр, конференц-зали.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Facebook зазначив, що вартість готелю перевищила всі очікування, адже вона в 14 разів вища від початкової ціни.

"Переможцю торгів – новому власнику готелю «Дніпро» – бажаю, щоб ця чудова будівля в центрі Києва виправдала його інвестиції, принесла прибуток і стала справжньою окрасою нашої столиці та бажаною локацією для її гостей", - додав Зеленський.

Президент привітав початок великої приватизації та зазначив, що очікує на успішну приватизацію інших об'єктів, які належать Державному управлінню справами.

Нагадаємо, що готель "Дніпро" був виставлений на продаж 15 липня. Конкурс щодо приватизації був запланований на весну 2020, але перенесений через ситуацію з коронавірусом.

Готель виставили за 81 млн гривень, при цьому, за словами заступника голови комітету з питань фінансової політики Андрія Холодова, ринок оцінював готель в 250-300 млн гривень.

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