Товарооборот Украины ушел в минус на $1,4 миллиарда

В первом полугодии в Украину импортировали товаров на более чем $24,3 миллиарда, в то время как экспорт составил $23 миллиарда. Таким образом, отрицательное сальдо составило $1,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Товарооборот Украины ушел в минус на $1,4 миллиарда
Фото: finbalance.com.ua

На сколько сократился товарооборот

По сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на $3,4 млрд, или на 12%, сокращение экспорта составило $1,6 млрд, или на 6%.

Больше всего импортировали из Китая — 15% от общего импорта, Германии — 9% и РоSSийской Федерации — 9%.

Что импортировали

  • топлива минеральные; нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;
  • реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства;
  • средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и оборудование.

Что экспортировали

Главные партнеры по экспорту Китай — 13% от общего экспорта, Польша — 6% и РоSSийская Федерация — 6%.

Чаще всего экспортировали:

  • зерновые культуры;
  • черные металлы;
  • жиры и масла животного или растительного происхождения;
  • готовые пищевые жиры.

Ранее сообщалось

  • За январь-апрель 2020 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $674,5 миллиона, что в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • В 2019 году экспорт товаров из Украины составил $50,06 млрд (на 5,8% больше, чем в 2018 году), импорт — $60,78 млрд (на 6,3% больше).
  • Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует спад в мировой торговле в 2020 году с 13% до 32% на фоне пандемии коронавируса.

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