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2020-07-15
Товарооборот Украины ушел в минус на $1,4 миллиарда
В первом полугодии в Украину импортировали товаров на более чем $24,3 миллиарда, в то время как экспорт составил $23 миллиарда. Таким образом, отрицательное сальдо составило $1,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.
Фото: finbalance.com.ua
На сколько сократился товарооборот
По сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на $3,4 млрд, или на 12%, сокращение экспорта составило $1,6 млрд, или на 6%.
Больше всего импортировали из Китая — 15% от общего импорта, Германии — 9% и РоSSийской Федерации — 9%.
Что импортировали
- топлива минеральные; нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;
- реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства;
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и оборудование.
Что экспортировали
Главные партнеры по экспорту Китай — 13% от общего экспорта, Польша — 6% и РоSSийская Федерация — 6%.
Чаще всего экспортировали:
- зерновые культуры;
- черные металлы;
- жиры и масла животного или растительного происхождения;
- готовые пищевые жиры.
Ранее сообщалось
- За январь-апрель 2020 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $674,5 миллиона, что в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
- В 2019 году экспорт товаров из Украины составил $50,06 млрд (на 5,8% больше, чем в 2018 году), импорт — $60,78 млрд (на 6,3% больше).
- Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует спад в мировой торговле в 2020 году с 13% до 32% на фоне пандемии коронавируса.