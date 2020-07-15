Товарооборот Украины ушел в минус на $1,4 миллиарда

В первом полугодии в Украину импортировали товаров на более чем $24,3 миллиарда, в то время как экспорт составил $23 миллиарда. Таким образом, отрицательное сальдо составило $1,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Фото: finbalance.com.ua

На сколько сократился товарооборот

По сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на $3,4 млрд, или на 12%, сокращение экспорта составило $1,6 млрд, или на 6%.

Больше всего импортировали из Китая — 15% от общего импорта, Германии — 9% и РоSSийской Федерации — 9%.

Что импортировали

топлива минеральные; нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;

реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства;

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и оборудование.

Что экспортировали

Главные партнеры по экспорту Китай — 13% от общего экспорта, Польша — 6% и РоSSийская Федерация — 6%.

Чаще всего экспортировали:

зерновые культуры;

черные металлы;

жиры и масла животного или растительного происхождения;

готовые пищевые жиры.

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