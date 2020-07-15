Электронный кабинет и упрощение работы ФОПов. Рада приняла закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2524 о работе электронного кабинета и упрощении работы ФОПов. Об этом пишет Liga.net.

Фото: diia.gov.ua

Что отменили и упростили

Законопроект призван усовершенствовать работу электронного кабинета налогоплательщика, упростить налоговый учет, а также - стимулировать добровольное ограничение бумажного документооборота, говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает такие изменения:

отмену обязательного ведения книги учета доходов для «упрощенцев» - неплательщиков НДС;

возможность получать электронные письма от налоговой в электронном кабинете и на e-mail;

отмену заявления на присоединение к договору о признании электронных документов;

автоматическая регистрация жалоб плательщика в электронном кабинете;

отражение в электронном кабинете налогоплательщика наряду с суммами налоговых обязательств даты их возникновения;

упрощение для предпринимателя механизма доказывания отсутствия своей вины в случае возникновения технических ошибок.

Нужно ли вести Книгу учета доходов

Закон разрешает «упрощенцам» - неплательщикам НДС - вести учет доходов в произвольной форме: в Excel, в тетради или традиционно в Книге учета.

В то же время Книгу теперь не надо регистрировать и заполнять ежедневно. Главное - фиксировать ежемесячный доход. А ежедневные итоги или послеоперационные результаты - только по желанию предпринимателя.

Ранее отсутствие зарегистрированной и заполненной книги учета было основанием насчитать около 600 грн штрафа при проверке. Теперь «упрощенцам» -неплательщикам НДС достаточно будет просто показать записи доходов за месяц.

И Налоговая будет обязана признавать эти данные.

Некоторые нормы не приняли

По словам депутата Ярослава Железняка, законопроект принят без ряда важных норм.

В связи с этим Союз украинских предпринимателей (СУП) призвал президента Владимира Зеленского вернуть законопроект №2524 на доработку. Сообщается, что при утверждении закона Рада изъяла значительную часть уже согласованных норм.

«Действующими остаются согласованные сроки (семь лет) для доначислений обязательств в случае проверки зарплатных налогов, правила тонкой капитализации предусматривают ограничения на вычисление процентных расходов, изменения в определении и налоговой корректировке деловой цели отменены», - указали в СУП.

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