Южная Корея задумалась о пошлинах на нержавейку из Китая и Индонезии

Южная Корея задумалась о пошлинах на нержавейку из Китая и Индонезии

Как сообщает Yieh.com, правительство Южной Кореи рассматривает возможность введения антидемпинговых пошлин на импорт продукции из нержавеющей стали из Китая и Индонезии.

На самом деле компания Indonesia Tsingshan собиралась сотрудничать с некоторыми южнокорейскими заводами нержавеющей стали в Пусане, но POSCO помешала этому проекту. Кроме того, чтобы предотвратить возможное проникновение "дешевой" продукции из нержавеющей стали из Китая и Индонезии на внутренний рынок Южной Кореи, несколько местных заводов также оказали давление на правительства Южной Кореи, чтобы они взяли на себя некоторые обязанности по пошлинам.

По мнению некоторых экспертов, вполне вероятно, что власти Южной Кореи примут определенные меры в этом направлении в августе следующего года. Тем не менее с начала этой новости Indonesia Tsingshan также вернула свои продажи (около 20 000 тонн) обратно в Китай, чтобы избежать любой потенциальной угрозы.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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