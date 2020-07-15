Goldman Sachs спрогнозировал динамику S&P 500 на ближайшие 10 лет
В ближайшие 10 лет фондовый индекс S&P 500 будет ежегодно расти в среднем на 6% (с учетом дивидендов), прогнозируют стратеги Goldman Sachs. По их оценкам, вероятность того, что покупка акций окажется выгоднее покупки облигаций в период до 2030, превышает 90%.
Ожидается, что в ближайшее десятилетие акции будут ежегодно приносить в среднем на 8 базисных пунктов больше, чем облигации. В целом, Goldman Sachs ждет долгосрочного снижения спроса на акции по мере старения поколения беби-бумеров и снижения их сбережений.
S&P 500 закончит текущий год в области 3000 пунктов, прогнозируют эксперты банка (по состоянию на 16.00 этот индекс закрепился на позиции 3197,59 пунктов). Это ожидаемое снижение обусловлено неопределенностью исхода выборов президента США, от которого зависит дальнейшая политика Белого дома и, следовательно, инвестиционный климат.