Goldman Sachs спрогнозировал динамику S&P 500 на ближайшие 10 лет

В ближайшие 10 лет фондовый индекс S&P 500 будет ежегодно расти в среднем на 6% (с учетом дивидендов), прогнозируют стратеги Goldman Sachs. По их оценкам, вероятность того, что покупка акций окажется выгоднее покупки облигаций в период до 2030, превышает 90%.

Ожидается, что в ближайшее десятилетие акции будут ежегодно приносить в среднем на 8 базисных пунктов больше, чем облигации. В целом, Goldman Sachs ждет долгосрочного снижения спроса на акции по мере старения поколения беби-бумеров и снижения их сбережений.