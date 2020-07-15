Госбанки сокращают сеть отделений и переходят на дистанционное обслуживание

По данным Нацбанка, за 6 месяцев в 2020 году больше всего закрылось отделений у государственных банков: Ощадбанк - 230 отделений, Приватбанк – 95. Об этом пишет Liga.net.

фото: subbota.ua

Оба финучреждения располагают крупнейшими сетями отделений в стране. У Ощадбанка на начало 2020 года было 2 327 структурных подразделений по Украине, но, по состоянию на 1 июля, их количество сократилось до 2 097. Сеть Приватбанка с начала года уменьшилась с 1 928 до 1 833 точек.

Что с другими банками

У большинства банков с начала года количество отделений осталось неизменным, либо стало всего на несколько точек больше или меньше.

Кроме Ощада и Привата, за первое полугодие 2020 существенно сократили сеть отделений только 5 банков:

Райффайзен Банк Аваль — с 496 отделений до 456 (на 40 точек);

Альфа-Банк Украина — с 257 до 227 (на 30 точек);

Сбербанк - со 106 до 93 (на 13 отделений);

Мегабанк — со 158 до 150 (на 8 отделений);

Первый инвестиционный банк — с 34 до 26 (на 8 отделений).

Сейчас в Украине 74 действующих банка. С начала 2020 года закрылось 422 банковских отделения. По состоянию на 1 июля, общее количество структурных подразделений банков в стране составило 7 580.

В то же время некоторые банки, наоборот, открывают новые отделения.

Наиболее активно в первом полугодии 2020 расширяли свои сети:

ПУМБ — с 208 до 225 отделений (на 17 точек);

Аккордбанк — с 71 до 77 (на 6 отделений);

Банк Сич — с 54 до 60 (на 6 отделений).

Почему госбанки сокращают сети

Представители Ощадбанка и Приватбанка объяснили сокращение сетей оптимизацией, объединением отделений с увеличением их площади, формированием дистанционных каналов обслуживания.

«Это не просто механическое сокращение, а трансформация и оптимизация, которые сопровождаются существенным изменением качества за счет развития сети учреждений нового формата, увеличения количества полноценных универсальных отделений и укрупнения нескольких маленьких отделений на базе вновь созданного», — рассказала директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.

До конца 2020 года Ощадбанк планирует сократить сеть с нынешних 2 097 отделений до 1,8-2 тыс. точек.

По словам руководителя направления развития сети Приватбанка Андрея Козловского, процесс обслуживания, поведение и запросы клиентов изменились. «Сеть отделений была построена в соответствии с вызовами и стратегией прошлых лет. Сегодня часть клиентов предпочитает дистанционные каналы обслуживания», — говорит он.

До конца 2020 года сеть Приватбанка сократится с нынешних 1 833 до 1 800 точек.

Отделения банков выходят с карантина

Как писал «Минфин», если в начале мая доля открытых отделений банков составляла 75%, то на сегодня этот показатель увеличился до 89%.