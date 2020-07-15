Минцифры инициирует поправки в Налоговый кодекс для защиты владельцев криптовалют

Минцифры вместе с блокчейн-сообществом разрабатывает законопроект, который позволит внести изменения в Налоговый кодекс Украины и предотвратить разную трактовку налоговых обязательств. Такая информация появилась на сайте министерства.

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Налоги на криптовалюту

Чтобы легализовать криптовалюту в Украине, 11 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона №3637 «О виртуальных активах». Документ разработали Минцифры вместе с депутатским объединением Blockchain4Ukraine и БАУ.

«Однако, если после принятия профильного закона №3637 не внести изменения в Налоговый кодекс, это приведет не к открытию рынка, а к охоте на индустрию с различными трактовками налоговых обязательств», — сообщили в министерстве.

Как защитят владельцев криптовалюты

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков и президент Ассоциации «Блокчейн Украина» (БАУ) Михаил Чобанян сегодня, 14 июля, подписали специальный меморандум. БАУ присоединилась к разработке законопроекта относительно внесения изменений в Налоговый кодекс.

При сотрудничестве нормативная база будет согласована с международными стандартами и рекомендациями по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Также технология блокчейн будет внедряться в работу государственных реестров и институтов Украины.

«Правовое поле для рынка виртуальных активов не навязывается государством, а создается с учетом пожеланий бизнеса», — отметили в министерстве.

Что происходит на рынке криптовалют

Как писал «Минфин», криптовалюты продолжают дешеветь из-за негатива на мировых финансовых рынках.

«Американская Секретная служба подписала контракт с одной из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase и будет использовать ее программное обеспечение для отслеживания транзакций в биткоине и других криптовалютах», — отметил Евгений Турчин.