Украина может потерять 250 млрд грн из-за проблем с инвесторами в ВИЭ

Украина может потерять 250 млрд грн из-за проблем с инвесторами в ВИЭ

В случае провала голосования за законопроект №3658, который предусматривает решение проблемы долгов за зеленую электроэнергию, государство может понести убытки на сумму 250 млрд грн из-за исков по инвестиционным арбитражам. Об этом сообщает Центр Разумкова.

"Мы имеем четкие сигналы от отечественных и иностранных инвесторов, что в случае срыва голосования за законопроект № 3658 состоятся массовые иски в международные инвестиционные арбитражи, что нанесет ущерб государству в размере 250 млрд грн", - сообщили в Центре Разумкова.

В организации убеждены, что учитывая прецеденты аналогичных судебных процессов в странах Европейского Союза, существует очень большая вероятность, что иски инвесторов против Украины будут удовлетворены в судебном порядке.

Аналитики центра также отметили, что принятие проекта Закона с сохранением редакции первого чтения и ранее подписанного меморандума является крайне важным не только для производителей альтернативной энергетики, а в первую очередь для усиления имиджа Украины как государства, которое должно иметь действенные механизмы защиты инвестиций.

"Центр Разумкова еще раз выражает поддержку законопроекту и настаивает на принятии в парламенте, поскольку это сохранит репутацию Украины как инвестиционно привлекательного государства, а также позволит избежать колоссальных убытков из-за решения инвестиционных арбитражей", - отметили в аналитическом центре.

Как сообщалось, Секретариат Энергетического Сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику и подготовку законопроекту №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем зеленой энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины в законопроект, подготовленный на основе меморандума, не должны вноситься какие-то дополнительные изменения и Рада должна его принять до выхода на каникулы.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській областіСБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області
Рада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателейРада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателей
"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
Китайские банки готовятся к возможным санкциям СШАКитайские банки готовятся к возможным санкциям США
Блок рекламы


Похожие новости
Apple виграла у Євросоюзу суд про податки на 13 млрд євроApple виграла у Євросоюзу суд про податки на 13 млрд євро
Укрнафта отчиталась о 4 млрд грн убыткаУкрнафта отчиталась о 4 млрд грн убытка
Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривеньГолова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
Энергосистема Украины может принять больше энергии, произведенной АЭСЭнергосистема Украины может принять больше энергии, произведенной АЭС
Украина теряет миллиарды долларов на внешней торговлеУкраина теряет миллиарды долларов на внешней торговле
Франция инвестирует в украинские проекты 1,5 млрд евроФранция инвестирует в украинские проекты 1,5 млрд евро
Европейские компании уже потеряли более $100 миллиардов из-за пандемии и карантинаЕвропейские компании уже потеряли более $100 миллиардов из-за пандемии и карантина
Наводнения подорвали экономику Китая на 11 млрд долл.Наводнения подорвали экономику Китая на 11 млрд долл.
Кредитные потери банков из-за коронавируса превысят $2 триллиона — S&P GlobalКредитные потери банков из-за коронавируса превысят $2 триллиона — S&P Global
Кабмін виділив 1 млрд грн для культури та креативних індустрійКабмін виділив 1 млрд грн для культури та креативних індустрій
Последние новости
Подгружаем последние новости