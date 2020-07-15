Apple виграла у Євросоюзу суд про податки на 13 млрд євро

У 2016 році Єврокомісія заявила, що Ірландія незаконно подарувала Apple 13 млн євро у вигляді податкових пільг.

Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії щодо штрафу для компанії Apple на 13 млрд євро, накладений 2016 року через її діяльність в Ірландії.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

"Ставши на сторону американського виробника iPhone та Ірландії, суд ЄС звів серйозну перешкоду на шляху "хрестового походу" ЄС проти техногігантів із США , до числа яких входять Google , Facebook і Amazon, які заробляють по всьому світу, а податки платять або в США , або в пільгових юрисдикціях", - пише видання.

Зазначається, що завдяки не завжди легальним схемам країни ЄС втрачають більш ніж 250 млрд євро на рік. Особливо актуальним питання є сьогодні, коли через коронавірус ЄС занурюється в найбільшу кризу століття.

Судова тяганина проти Apple триває не один рік, і, як очікується, нині вона не завершиться. Скоріше за все, рішення оскаржать і воно потрапить на розгляд до вищої судової інстанції ЄС.

Тим часом в Ірландії привітали рішення суду, пише Reuters. "Ірландія завжди мала чітке розуміння, що дві компанії Apple не користувалися особливим ставленням. Суму… було стягнено згідно зі стандартними правилами оподаткування в Ірландії", - йдеться в заяві міністерства фінансів Ірландії.