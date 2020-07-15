Как реагируют криптовалюты на новости мировых финансовых рынков

Криптовалюты продолжают дешеветь из-за негатива на мировых финансовых рынках. Об этом рассказал финансовый скаут Forex Club Евгений Турчин.

Как реагируют криптовалюты на новости мировых финансовых рынков
фото: twitter.com

«Американская Секретная служба заключила контракт с одной из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase и будет использовать ее программное обеспечение для отслеживания транзакций в биткоине и других криптовалютах», — отметил Евгений Турчин.

Проигнорировав это известие, основные криптовалюты продолжают колебаться, несмотря на позитивную новость о том, что власти США будут сотрудничать с этой торговой площадкой.

Стоимость криптовалют сейчас

Курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 0,7% — до $9 237 с капитализацией $170,6 млрд.

Ethereum подешевел на 1,3% — до $239,5 при капитализации $26,7 млрд.

XRP опустился в цене на 0,6% — до $0,1983, его капитализация составила $8,8 млрд.

Litecoin ослабел на 2,2% — до $43,7 с капитализацией $2,8 млрд.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки $271,8 млрд.

Прогноз

По мнению финансовых скаутов, при негативном настрое инвесторов на мировых финансовых рынках криптовалюты в ближайшее время продолжат дешеветь.

Биткоин может опуститься до отметки $9 200, Ethereum — до уровня $235, XRP — до $0,19, а Litecoin — до $43.

Как писал «Минфин», 13 июля основные криптовалюты смотрятся достаточно неуверенно на фоне сообщения, что индийская цифровая биржа Cashaa, называющая себя «банковской платформой следующего поколения», объявила о взломе своего биткоин-кошелька, содержавшего 336 биткоинов.

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