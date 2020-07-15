ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 8 миллиардов

Министерство финансов на аукционе 14 июля разместило гособлигации на общую сумму 8,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в фейсбуке.

ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 8 миллиардов
Фото: liga.net

Доходность облигаций

Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 3 года, а также номинированные в иностранной валюте государственные облигации с погашением через один год.

Снижение доходности произошло по всем выпускам государственных облигаций, номинированных в национальной валюте.

Средневзвешенная доходность по трехмесячным бумагам составила 7% (уменьшение на 24 базисных пункта), по 1-летним облигациям – 9,2% (на 30 б.п.), а по 3-летним – 10% (на 47 б.п.).

Средневзвешенная доходность по ОВГЗ, номинированным в долларах США, составила 3,5%.

Сколько привлекли в бюджет

По итогам сегодняшних аукционов, в государственный бюджет привлечено 8,3 млрд грн.

Ранее сообщалось

  • В первом полугодии Минфин привлек в госбюджет 94,9 млрд гривен, $1,6 млрд и €630 млн за счет размещения ОВГЗ.

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