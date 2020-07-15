Илон Маск потерял $40 миллиардов за пару часов. Как сыграли инвесторы

Стоимость акции Tesla на момент закрытия торговой сессии упала до уровня $1497 с рекордных $1794, зафиксированных в первые часы после открытия торгов в понедельник. Таким образом, капитализация компании всего за несколько часов сократилась с $321 млрд до $277 млрд. Об этом пишет CNBC, передает Liga.net.

Фото: liga.net

Что происходило с акциями

С момента открытия торгов на торговой площадке Nasdaq нью-йоркской фондовой биржи в понедельник наблюдался ажиотажный спрос на акции Tesla. В первые два часа их стоимость выросла на 16%.

Спрос был вызван публикацией отчета компании об объемах продаж автомобилей во втором квартале. Предварительно ожидалось, что Tesla продаст около 72 000 автомобилей за отчетный период. Но данные компании показали цифру в 90 650 авто. Также, спрос подогревался слухами о скором включении акций Tesla в биржевой индекс S&P 500.

Как вели себя инвесторы

Когда цена начала приближаться к отметке $1 800, инвесторы начали активно продавать акции. В течение всего пяти минут их стоимость упала на $209. В следующие пять минут опять был зафиксирован резкий скачек стоимости – на $218.

До конца торговой сессии цена постепенно снижалась и остановилась на отметке $1 497. Это на $47 меньше, чем цена закрытия предыдущей сессии в пятницу 10 июля.

Прогноз стоимости акций