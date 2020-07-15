Илон Маск потерял $40 миллиардов за пару часов. Как сыграли инвесторы
Стоимость акции Tesla на момент закрытия торговой сессии упала до уровня $1497 с рекордных $1794, зафиксированных в первые часы после открытия торгов в понедельник. Таким образом, капитализация компании всего за несколько часов сократилась с $321 млрд до $277 млрд. Об этом
Что происходило с акциями
С момента открытия торгов на торговой площадке Nasdaq нью-йоркской фондовой биржи в понедельник наблюдался ажиотажный спрос на акции Tesla. В первые два часа их стоимость выросла на 16%.
Спрос был вызван публикацией отчета компании об объемах продаж автомобилей во втором квартале. Предварительно ожидалось, что Tesla продаст около 72 000 автомобилей за отчетный период. Но данные компании показали цифру в 90 650 авто. Также, спрос подогревался слухами о скором включении акций Tesla в биржевой индекс S&P 500.
Как вели себя инвесторы
Когда цена начала приближаться к отметке $1 800, инвесторы начали активно продавать акции. В течение всего пяти минут их стоимость упала на $209. В следующие пять минут опять был зафиксирован резкий скачек стоимости – на $218.
До конца торговой сессии цена постепенно снижалась и остановилась на отметке $1 497. Это на $47 меньше, чем цена закрытия предыдущей сессии в пятницу 10 июля.
Прогноз стоимости акций
- С 1 июня, когда акции Tesla впервые превысили отметку в $1000, их стоимость увеличилась на 70% всего за месяц. Ожидаемая средняя цена акций Tesla в 2020 году, прогнозируемая биржевыми аналитиками – всего $805.
- По мнению Адама Джонаса, профильного аналитика инвестбанка Morgan Stanley, стоимость акций Tesla переоценена на 100%. «Чтобы оправдать текущую цену на акции, компании необходимо продать 4 млн автомобилей в год. Пока она продала только 500 000», — цитирует Джонаса Observer.
- Слишком завышенная цена будет и дальше являться поводом для спекулятивных атак, уверен аналитик.