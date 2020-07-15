Нафтогаз выплатил топ-менеджменту 343 миллиона зарплат и премий

НАК «Нафтогаз Украины» в 2019 году выплатила управленческому персоналу компании 343 млн грн зарплат и премий, что вполовину меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные годовой отчетности НАК, передает Униан.

Нафтогаз выплатил топ-менеджменту 343 миллиона зарплат и премий
Фото: liga.net

Сколько выплатили зарплат и премий

«В течение 2019 года управленческий персонал состоял из 5 членов правления и 11 директоров (в 2018 году: 6 членов правления и 9 директоров). Компенсация управленческому персоналу, которые входят в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 343 млн грн (в 2018 году — 717 млн грн)», — говорится в отчете.

Сколько получили члены правления

Члены правления получили за прошлый год 117,6 млн грн.

В частности, вознаграждение главы правления Андрея Коболева составило 21,2 млн грн, включая 4,6 млн грн налогов и сборов. Отмечается, что с середины февраля и до конца 2019 года Коболев перечислял все полученные вознаграждения на благотворительность.

«В результате проведенных мероприятий по модернизации оборудования и оптимизации численности персонала, показатель уровня среднемесячной заработной платы работников предприятий группы «Нафтогаз» в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 34%, что значительно превышает аналогичный показатель по Украине (18%) и по промышленности (22%)», — сказано в отчете.

Ранее сообщалось

  • НАК «Нафтогаз Украины» в 2019 году получила 63,3 млрд грн чистой прибыли, что в 4,5 раза больше показателя за 2018 год.
  • В 2018 году набсовет «Нафтогаза» принял решение выплатить сотрудникам компании премий в $46,3 млн в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту.

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