Иран резко увеличил производство алюминия

Иран резко увеличил производство алюминия

В первые три месяца текущего года по иранскому календарю (20 марта — 20 июня) в Иране было произведено 101,2 тыс. т первичного алюминия, что на 63% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Только за последний месяц (21 мая — 20 июня) объем выплавки металла составил 36,0 тыс. т. Это на 73% больше, чем год назад.

Нынешний рост был достигнут компанией Iranian Aluminum Company (IRALCO) за счет эффекта низкой базы. Но во второй половине текущего года в иранской провинции Фарс планируется ввод в строй нового алюминиевого завода, который должен увеличить национальные мощности по производству металла до около 800 тыс. т в год.

В прошлом году по местному календарю в Иране было выплавлено 275,7 тыс. т первичного алюминия, на 8% меньше, чем годом ранее. Но в текущем году правительство страны рассчитывает на рост до около 450 тыс. т. А к 2025 г. производство алюминия в Иране должно достигнуть 1,5 млн. т за счет ввода в строй новых мощностей.

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