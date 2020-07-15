JSW Steel остановит свой завод в США для замены печи

Индийская металлургическая компания JSW Steel в конце августа планирует остановить электродуговую печь на заводе по производству горячекатаного проката Mingo Junction в американском штате Огайо из-за недостаточного объема заказов и необходимости модернизации.



Ранее компания уже останавливала предприятие с апреля по июнь из-за спада, вызванного эпидемией коронавируса. Этот простой был использован для проведения модернизации оборудования.



И в этот раз JSW Steel USA во время приостановки работы завода заменит старую электродуговую печь на новую, производства компании Tenova Consteel. Мощность новой печи будет такой же, как и у прежней, - 1,5 млн. т в год.



Как сообщает компания, на новом оборудовании можно будет получать слябы толщиной 12 дюймов (305 мм), которые будут, в частности, поставляться на завод JSW в Техасе, где производятся трубы и толстолистовая сталь.



Ранее предполагалось, что эта модернизация будет проведена в 2021 г. Сейчас руководство Mingo Junction не сообщает о том, сколько времени займет замена электродуговой печи, и когда предприятие заработает снова.



