JSW Steel остановит свой завод в США для замены печи

JSW Steel остановит свой завод в США для замены печи

Индийская металлургическая компания JSW Steel в конце августа планирует остановить электродуговую печь на заводе по производству горячекатаного проката Mingo Junction в американском штате Огайо из-за недостаточного объема заказов и необходимости модернизации.

Ранее компания уже останавливала предприятие с апреля по июнь из-за спада, вызванного эпидемией коронавируса. Этот простой был использован для проведения модернизации оборудования.

И в этот раз JSW Steel USA во время приостановки работы завода заменит старую электродуговую печь на новую, производства компании Tenova Consteel. Мощность новой печи будет такой же, как и у прежней, - 1,5 млн. т в год.

Как сообщает компания, на новом оборудовании можно будет получать слябы толщиной 12 дюймов (305 мм), которые будут, в частности, поставляться на завод JSW в Техасе, где производятся трубы и толстолистовая сталь.

Ранее предполагалось, что эта модернизация будет проведена в 2021 г. Сейчас руководство Mingo Junction не сообщает о том, сколько времени займет замена электродуговой печи, и когда предприятие заработает снова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській областіСБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області
Рада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателейРада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателей
"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
Китайские банки готовятся к возможным санкциям СШАКитайские банки готовятся к возможным санкциям США
Блок рекламы


Похожие новости
ОАЭ вывели на полную мощность глиноземный заводОАЭ вывели на полную мощность глиноземный завод
Tokyo Steel отказалась повышать цены на августTokyo Steel отказалась повышать цены на август
JSW Steel сократит капвложения почти наполовинуJSW Steel сократит капвложения почти наполовину
ArcelorMittal запускает домну на бразильском метзаводе TubaraoArcelorMittal запускает домну на бразильском метзаводе Tubarao
С 14 июля Газпром остановит Северный поток на ремонтС 14 июля Газпром остановит Северный поток на ремонт
В апреле-июне продажи Tata Steel снизились на 22,8%В апреле-июне продажи Tata Steel снизились на 22,8%
Tata Steel пошла на уступки рабочим в НидерландахTata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
В мае прибыль китайских метзаводов резко вырослаВ мае прибыль китайских метзаводов резко выросла
Обанкротившийся Pilsen Steel достался немецкой компанииОбанкротившийся Pilsen Steel достался немецкой компании
В Иране начали строить завод по переработке руды мощностью 5 млн тоннВ Иране начали строить завод по переработке руды мощностью 5 млн тонн
Последние новости
Подгружаем последние новости