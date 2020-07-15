ОАЭ вывели на полную мощность глиноземный завод

ОАЭ вывели на полную мощность глиноземный завод

Компания Emirates Global Aluminium (EGA) сообщает, что принадлежащий ей глиноземный завод Al Taweelah, запущенный весной 2019 г., уже в июне 2020 г. вышел на полную проектную мощность, соответствующую 2 млн т в год.

Как сообщает компания, предприятие достигло этого результата всего лишь через 14 месяцев после запуска. При этом за весь этот период завод поддерживал нулевой уровень производственного травматизма.

Проект по строительству глиноземного завода Al Taweelah стартовал в 2013 г. Капиталовложения в него составили около 3,3 млрд долл. Благодаря его выходу на полную мощность EGA станет самостоятельно обеспечивать около 40% своих потребностей в глиноземе.

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