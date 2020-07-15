В первом полугодии производство кокса в Украине снизилось на 7,3%

В первом полугодии производство кокса в Украине снизилось на 7,3%

В первом полугодии 2020 года производство кокса в Украине сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,187 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные ОП "Укрметаллургпром".

За 6 месяцев 2020 года на украинские коксохимические предприятия было поставлено 6,51 млн тонн углей для коксования (92% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 1,79 млн тонн (131% относительно аналогичного периода 2019 года);
— импортируемых – 4,72 млн тонн (83% относительно аналогичного периода 2019 года).

Доля импортных углей в общем объеме поставок в январе-июне 2020 года составила 72,5% против 80,6% в аналогичном периоде 2019 года.



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