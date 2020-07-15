В июне Казахстан увеличил выплавку стали

В июне Казахстан увеличил выплавку стали

Как следует из данных комитета по статистике министерства национальной экономики РК, за июнь 2020 года производство нерафинированной стали в Казахстане составило 370 577 тонн. Рост объёмов в годовом соотношении - 17,6%. За I полугодие показатели ухудшились на 12% до 1 825 588 тонн.

В июне 2020 года казахстанские металлургические предприятия изготовили 220 671 тонну плоского проката, за первые 6 месяцев года - 1 165 849 тонн. Рост объёмов в годовом соотношении - 7,7% и 12% соответственно.

Производство ферросплавов в июне 2020 года составило в Казахстане 178 686 тонн, снижение показателей в годовом соотношении - 16,2%. За январь-июнь объёмы увеличились на 1,7% до 1 097 451 тонны.


МинПром по материалам МеталлСервис

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