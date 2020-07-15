Германия приняла закон об отказе от использования угля к 2038 году

Германия приняла закон об отказе от использования угля к 2038 году

В Германии принят закон об отказе от использования бурого и каменного угля до 2038 года. В пятницу, 3 июля, документ одобрил бундестаг, а затем - бундесрат (представительство федеральных земель). В парламенте закон поддержали 314 депутатов, 237 высказались против. Из-за неясности, достигнуто ли необходимое большинство, голосование повторили в порядке процедуры, при которой депутаты покидают зал заседаний и входят обратно через одну из трех дверей, в зависимости от их позиции по вопросу.

Согласно новому закону, использование угля для производства энергии может полностью прекратиться уже в 2035 году. На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро. Кроме того, владельцы электростанций, которые работают на буром угле и прекратят работу до 2030 года, получат компенсацию на общую сумму 4,35 млрд евро. Владельцы станций, работающих на каменном угле, тоже получат компенсации, но их сумма будет зависеть от тендера.

МинПром по материалам DW

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