ФОПам не скасували паперову книгу обліку доходів

Відповідальність за неведення настає тільки якщо платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.

ФОПам не скасували паперову книгу обліку доходів
Фото: dp.sfs.gov.ua

Верховна Рада схвалила в другому читанні та цілому законопроєкт №2524 щодо роботи електронного кабінету та спрощення роботи фізосіб-підприємців. Документ підтримали 257 парламентаріїв. Про це пише "Економічна правда".

Закон передбачає вдосконалення роботи електронного кабінету платника податків, спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження паперового документообігу.

Відтепер копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику податків, автоматично відображатимуться в електронному кабінеті.

Законом передбачено, що в електронному кабінеті мають міститися дані щодо суми та дати узгодження грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом.

Законом спрощується механізм доведення платником податків відсутності його вини через технічний збій у роботі електронного кабінету, зокрема скасовується необхідність підтвердження технічним адміністратором та/або методологом факту технічного збою, методологічних або технічних помилок.

Скасовується вимога обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та витрат, а також скасовується обов'язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ.

Відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів настає, тільки якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.

У першому читанні пропонувалось встановити, що платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів у паперовому або електронному вигляді. Під час розгляду в другому читанні відповідну правку поставили на підтвердження, однак її підтримали лише 206 депутатів.

Нагадаємо, на засіданні 1 квітня Кабінет Міністрів дозволив ФОПам не вести книгу обліку доходів/витрат під час карантину, якщо її ведення мало розпочатися після встановлення карантину.

Водночас у ДПС зазначали, що впродовж трьох місяців з дня припинення карантину ФОПи повинні подати до контролюючих органів заповнену книгу, що включає доходи/витрати, здійснені за період карантину.

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