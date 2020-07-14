На гривневые облигации Украины все меньше желающих

На гривневые облигации Украины все меньше желающих

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 14 июля, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне привлекло в бюджет всего 10,6 млн грн, от продажи номинированных в долларах США бумаг поступило 306 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

На аукционах Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 3 года, а также номинированные в иностранной валюте государственные облигации с погашением через год.

В итоге трехмесячные ОВГЗ в гривне были размещены на 3,17 млн, сроком на год – на 2,78 млн грн, на три года – на 4,61 млн грн. При этом были удовлетворены все поданные покупателями заявки, за исключением одной незначительной на покупку годичных бумаг.

Кроме того министерство разместило номинированные в валюте ОВГЗ на 306,3 млн долл. под 3,5% годовых.

Как сообщалось, по итогам предыдущего аукциона по продаже ОВГЗ Министерство финансов привлекло в бюджет всего 312,9 млн грн, по сравнению с 1,27 млрд неделей ранее и 6,22 млрд грн 23 июня.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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