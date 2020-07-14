Рада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателей

Верховная Рада (ВР) в втором чтении и в целом приняла законопроект, который отменяет для физических лиц-предпринимателей обязательное ведение книги доходов и расходов. Но, в случае отказа от ее ведения им придется приобрести кассовый аппарат, так как в любом случае придется показывать сумму оборотных средств, по которой относят предпринимателя к той или иной группе.

Об этом KV стало известно в ходе внеочередного пленарного заседания ВР 14 июля 2020 года.

За принятие законопроекта №2524 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей” во втором чтении и в целом проголосовало 240 депутатов.

Законопроект, в частности, вносит изменения в отдельные положения Налогового кодекса :

копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут также отображаться в электронном кабинете;

контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через электронный кабинет;

отменяется требование подавать заявление на присоединение к договору о признании электронных документов после регистрации или обновления ключей квалифицированного электронной подписи;

вводится автоматическая регистрация в электронном кабинете полученных документов от налогоплательщика;

в электронном кабинете должны содержаться данные о сумме и дате согласования денежного обязательства, определенного контролирующим органом;

упрощается механизм доказательства налогоплательщиком отсутствия его ответственности в случае ошибок из-за технического сбоя в работе электронного кабинета;

отменяется требование обязательного ведения книги учета доходов и расходов – только по желанию налогоплательщика;

из перечня функций электронного кабинета налогоплательщика исключаются функции, связанные с осуществлением таможенной деятельности, что обусловлено разделением налоговой и таможенной служб Украины.

Отметим, что всего госналогслужба предоставляет через электронный кабинет около 70 услуг и сервисов, большинство которых предусмотрено действующим законодательством.

Но, по мнению заместителя председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Дубинского, данный законопроект содержит подводные камни в части обязательного ведения книги доходов и расходов – в случае отказа от ведения книги “предприниматели не смогут показать свои обороты, которые позволяют им быть на той или иной группе”.

Отмену книги, заверяет Дубинский, лоббируют поставщики кассовых аппаратов, с помощью которых и будут оценивать оборот средств у частных предпринимателей, отказавшихся от ведения книги доходов и расходов.

Законопроект также переносит введение правил относительно контролируемых иностранных компаний (КИК) с 2021-го на 2022 год, а также вносятся изменения относительно постоянных представительств нерезидентов.

Напомним, что сегодня же Рада узаконила игорный бизнес – отныне лотереи не относятся к игорному бизнесу, игральные автоматы, будут размещаться в четырех- и трехзвездочных отелях, а не только в пятизвездочных, как обещал президент Владимир Зеленский. Кроме того, Кабмин должен создать пять территорий с специальной игорной зоной. Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.