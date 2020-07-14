Сорочинський ярмарок скасували вперше в історії

Організатори пояснили відмову проводити захід політикою подвійних стандартів щодо ярмарку.

Сорочинський ярмарок скасували вперше в історії
Фото: kg.ua

Організатори скасували проведення Національного Сорочинського ярмарку через пандемію коронавірусу і карантин.

Про це повідомляють на сайті ярмарку.

"Не дивлячись на те, що епідемічна ситуація в Україні з захворюваністю на Covid-19 стабілізована, карантинні обмеження знімаються, працюють найбільші оптові ринки, а на серпень дозволено проведення масштабних виставок в Україні та заходів на Полтавщині, політика подвійних стандартів щодо Національного Сорочинського ярмарку триває, і тому ми не можемо піддавати можливій небезпеці тих, хто любить ярмарок і приїжджає на нього, людей, яких ми також любимо і поважаємо", - пояснили таке рішення організатори ярмарку.

Вони додали, що не дозволять окремим особам, які почали збір підписів проти проведення ярмарку, зашкодити іміджу заходу з багатовіковою історією.

Національний Сорочинський ярмарок - один з найвідоміших ярмарків в Україні. Він щороку відбувається в селі Великі Сорочинці Миргородського району на Полтавщині.

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