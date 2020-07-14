Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень

Олексій Любченко розповів про масштабність системи скруток.

?Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
Олексій Любченко
Фото: facebook/ Алексей Любченко

Державна податкова служба оцінює обсяги скрученого податку на додану вартість у 40 мільярдів гривень на рік.

Про це розповів голова ДПС Олексій Любченко в інтерв’ю "Цензор.Net".

"На жаль, Уманський (міністр фінансів у березні 2020 року - ред.) мав рацію. Він не був близьким за сумою (у травні 2020 року, за даними ексміністра, скрутки ПДВ становили 1,9 млрд гривень). Чиста класика: попит на скрутки ПДВ формує пропозицію. А попит є. Розмір цього попиту я приблизно вже підрахував. Перше - це сільгосппродукція. Та, яку треба легалізувати", - зазначив Любченко.

На його думку, будь-який господар матиме мінімум 15 тис. гривень з гектара.

"Я розумію, що воно не обробляється неофіційно. Відповідно, нескладно порахувати, що навіть "безрукий" господар на рік буде мати мінімум 15 тис. з гектара. Тобто з 10,4 млн га землі ми можемо мати зерна на 150 млрд грн, які треба легалізувати. А це 25 млрд ПДВ. Ось вони 100% формують попит", - пояснив Любченко.

Він також розповів про інші схеми на ринку закупівлі та реалізації сільгосппродукції, незаконного переміщення товарів.

За словами голови ДПС, одна з основних схем прикриття - це продаж цигарок за готівку. За розрахунками, за такою схемою легалізують 4,3 млрд гривень ПДВ підприємці, які продають цигарки, але потім нібито повертають їх як нереалізовані.

"Тільки на цих прикладах я легко нараховую 40 млрд грн "скрученого" ПДВ", - наголосив Любченко.

Нагадаємо, колишній міністр фінансів, радник голови Офісу президента України Ігор Уманський заявляв, що у травні так звані скручування з ПДВ склали 1,9 млрд гривень, з яких ДПС заблокувала 0,3 млрд гривень.

У квітні Уманський розповів у інтерв'ю LB.ua, що хотів звільнити голову податкової Сергія Верланова у зв'язку з можливою корупцією. Він говорив, що через скрутки бюджет щомісячно недоотримує в середньому 5 млрд гривень.

Після цього лідери фракцій Верховної Ради домовилися створити тимчасову слідчу комісію, щоб перевірити заяви Уманського. Крім того, глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Уманський стане його радником. За словами Єрмака, його обурила інформація про корупційні схеми на митниці і в податковій, які озвучив Уманський. Тому він запропонував йому механізм, який допоможе винищити ці схеми.

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