В Европе начался рост промышленного производства

В Европе начался рост промышленного производства

Как сообщил Евростат, в мае 2020 года, когда государства-члены Европейского Союза начали смягчать меры сдерживания распространения COVID-19, с учетом сезонных колебаний промышленное производство выросло на 12,4% в еврозоне и на 11,4% в остальном ЕС по сравнению с апрелем 2020 года.

Наибольшее увеличение было зарегистрировано в Италии (+ 42,1%), Франции (+ 20,0%) и Словакии (+ 19,6%). Самый большое снижение наблюдалось в Ирландии (-9,8%), Хорватии (-3,5%) и Финляндии (-1,3%).

В апреле 2020 года промышленное производство упало на 18,2% как в зоне евро, так и в ЕС.

В мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года промышленное производство сократилось на 20,9% в зоне евро и на 20,5% в остальном ЕС.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській областіСБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області
Tata Steel пошла на уступки рабочим в НидерландахTata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
"Украерорух" отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР"Украерорух" отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР
Блок рекламы


Похожие новости
Днепроспецсталь в первом полугодии снизила объемы производстваДнепроспецсталь в первом полугодии снизила объемы производства
В Европе снижаются цены на газВ Европе снижаются цены на газ
Европейские компании уже потеряли более $100 миллиардов из-за пандемии и карантинаЕвропейские компании уже потеряли более $100 миллиардов из-за пандемии и карантина
В Запорожской области построят крупнейшую в Европе ветроэлектростанциюВ Запорожской области построят крупнейшую в Европе ветроэлектростанцию
Фондовые индексы в Европе и США снизились, в Китае — вырослиФондовые индексы в Европе и США снизились, в Китае — выросли
В Испании прекратили работу 50% угольных электростанцийВ Испании прекратили работу 50% угольных электростанций
В Европе ищут замену слишком подорожавшей роSSийской нефтиВ Европе ищут замену слишком подорожавшей роSSийской нефти
ЕС призывает Китай быстрее открывать экономику для европейских компанийЕС призывает Китай быстрее открывать экономику для европейских компаний
Суркис опровергает свою связанность с Коломойским: «Мы были просто вкладчиками»Суркис опровергает свою связанность с Коломойским: «Мы были просто вкладчиками»
Рост активности мелких инвесторов закончится слезами — КуперманРост активности мелких инвесторов закончится слезами — Куперман
Последние новости
Подгружаем последние новости