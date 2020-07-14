В Европе начался рост промышленного производства

Как сообщил Евростат, в мае 2020 года, когда государства-члены Европейского Союза начали смягчать меры сдерживания распространения COVID-19, с учетом сезонных колебаний промышленное производство выросло на 12,4% в еврозоне и на 11,4% в остальном ЕС по сравнению с апрелем 2020 года.



Наибольшее увеличение было зарегистрировано в Италии (+ 42,1%), Франции (+ 20,0%) и Словакии (+ 19,6%). Самый большое снижение наблюдалось в Ирландии (-9,8%), Хорватии (-3,5%) и Финляндии (-1,3%).



В апреле 2020 года промышленное производство упало на 18,2% как в зоне евро, так и в ЕС .



В мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года промышленное производство сократилось на 20,9% в зоне евро и на 20,5% в остальном ЕС .



