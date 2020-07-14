Boeing сократит производство самолетов в два раза

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 Boeing вынужден сократить объем производства самолетов в два раза, рассказал газете " Коммерсант " президент компании в РоSSии и СНГ Сергей Кравченко. По его словам, сейчас мировая авиация переживает самый масштабный в истории кризис отрасли.



С.Кравченко уточнил, что до авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX и до кризиса, вызванного пандемией, компания делала 57 самолетов в месяц. "Постепенно выйдем на объем производства 30 самолетов в месяц. То есть это примерно вдвое меньше, чем планировали в долгосрочном прогнозе, до кризиса",— сказал он.



По словам топ-менеджера, сейчас самым популярным самолетом компании остается широкофюзеляжный Boeing 787 Dreamliner. До кризиса компании делала 14 таких самолетов в месяц. Сейчас их производство планируется снизить до 7–8 самолетов в месяц.



В прошлом году после катастроф в Индонезии и Эфиопии чистый убыток Boeing составил 636 млн долл. против прибыли 10,46 млрд долл.в 2018 году. Поставки самолетов сократились до 380 штук, включая военные версии гражданских самолетов, против 806 штук в 2018 году. Портфель гражданских заказов на конец 2019 года составил 5406 штук, сократившись за год на 87 самолетов.

