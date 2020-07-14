Рада легализовала игорный бизнес

Рада легализовала игорный бизнес

Верховная Рада приняла законопроект №2285-д о регулировании азартных игр, тем самым легализовала игорный бизнес в стране.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады сообщает БизнесЦензор.

Закон определяет правовые основы осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в Украине, определяет правовые, экономические, социальные и организационные условия функционирования азартных игр.

Законом вводит перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, в сети Интернет, в залах игровых автоматов, организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети Интернет; организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет;

Также законом вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и тому подобное.

Кроме этого, законом устанавливаются требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр, специальные требования на соответствие игорного оборудования международным стандартам.

Также документом создаются основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии; устанавливаются требования к игрокам и их идентификации.

Законопроектом создается реестр самоограничений лиц и лиц, в отношении которых имеются другие ограничения, что дает возможность ограничить участие в азартных играх физического лица срок от 6 месяцев до 3 лет;

Также законом вводится принцип "ответственной игры", предусматривающий осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия физических лиц в азартных играх и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью.

Кроме этого, закон ограничивает рекламу азартных игр, устанавливает финансовую, административную и уголовную ответственность,

Законом установлено, что органом государственного регулирования в сфере азартных игр является Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которая подчинена Кабинету министров Украины.

К компетенции Комиссии относится лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования.

Законом вводится Государственная система онлайн-мониторинга, которая является основным инструментом осуществления надзора за деятельностью в сфере организации и проведения азартных игр.

Также закон предусматривает создание в Государственном бюджете Украины специального Фонда для поддержки медицины, спорта и культуры.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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