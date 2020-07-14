Рада проголосувала за закон про легалізацію ігорного бізнесу

Верховна Рада України на засіданні 14 липня завершила розгляд понад 3,5 тис. правок до законопроєкту "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

За ухвалення закону в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проголосували 248 нардепів, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Проти ухвалення закону виступала опозиція, на прийнятті наполягала монобільшість.

Закон передбачає встановлення правил та вимог до легальної роботи казино та гральних автоматів.

Нагадаємо, що в першому читанні Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу ще 16 січня 2020. Документ передбачав розміщення казино у п'ятизіркових готелях, а гральних автоматів - у готелях 3-5 зірок.

До слухання в другому читанні нардепи підготували понад 3500 правок. Разумков 30 червня повідомляв, що сподівається на розгляд усіх правок за декілька днів.

Закон передбачає зміни в Бюджетний, Податковий, Кримінальний кодекси та КУпАП, а також скасування законів "Про заборону грального бізнесу в України" та "Про державні лотереї".