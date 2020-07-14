«Депутаты противоречат сами себе»: Рожкова рассказала, почему нет никакой пирамиды ОВГЗ

И.о. главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью Интерфакс-Украина рассказала, почему обвинения НБУ и Минфин в построении «пирамиды» ОВГЗ — необоснованны и не отвечают действительности.

«Депутаты противоречат сами себе»: Рожкова рассказала, почему нет никакой пирамиды ОВГЗ
Фото: from-ua.com

Депутаты противоречат сами себе

«По поводу некой „пирамиды“ ОВГЗ. Депутаты противоречат сами себе. Ведь парламент проголосовал за новый бюджет. В нем предусмотрено расширение дефицита, который покрывается за счет новых заимствований. То есть, по сути депутаты разрешили Минфину новые заимствования, в том числе путем выпуска гособлигаций. А теперь за это критикуют», — говорит и.о. главы НБУ.

«Благодаря тому, что у нас низкая инфляция и низкая учетная ставка, Минфин занимает по цене от 7% до 10% годовых. Это рекордно низкие для нашей страны ставки. И тут же они говорят: „Нет, это все неправильно“, „Это пирамида ОВГЗ“. Запустите печатный станок», и «пускай Минфин занимает дешевле» — это две противоречащие друг другу истории", — добавила Рожкова.

По ее словам, не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки. Этого не будет никогда.

Запуск «печатного станка» — одна из «красных линий»

По словам Рожковой, для команды НБУ запуск «печатного станка» — это одна из «красных линий», которую никогда не будут готовы перейти.

«Это противоречит всему, что мы делали до этого в течение шести лет. Наша задача — защитить граждан от обесценивания их сбережений, а не подвергнуть их инфляционному налогу», — отметила Рожкова.

Однако, по ее словам, эмиссия гривны происходит постоянно. Нацбанк эмитирует гривну в таких случаях:

  • выкупает валюту на рынке (только за прошлый год эта сумма составила эквивалент $8 млрд;
  • выдает банкам рефинансирование;
  • перечисляет свою прибыль в госбюджет.

По словам и.о. главы экономики, такие операции являются рыночными и не приносят экономике вреда.

Ранее сообщалось

  • В апреле Рада внесла антикризисные изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти втрое — до 298,4 миллиарда гривен, или 7,5% от ВВП.
  • Дефицит бюджета Украины за первое полугодие составил более 38 миллиардов гривен.
  • В первом полугодии Минфин привлек в госбюджет 94,9 млрд гривен, $1,6 млрд и €630 млн за счет размещения ОВГЗ.

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