«Депутаты противоречат сами себе»: Рожкова рассказала, почему нет никакой пирамиды ОВГЗ

И.о. главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью Интерфакс-Украина рассказала, почему обвинения НБУ и Минфин в построении «пирамиды» ОВГЗ — необоснованны и не отвечают действительности.

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Депутаты противоречат сами себе

«По поводу некой „пирамиды“ ОВГЗ. Депутаты противоречат сами себе. Ведь парламент проголосовал за новый бюджет. В нем предусмотрено расширение дефицита, который покрывается за счет новых заимствований. То есть, по сути депутаты разрешили Минфину новые заимствования, в том числе путем выпуска гособлигаций. А теперь за это критикуют», — говорит и.о. главы НБУ.

«Благодаря тому, что у нас низкая инфляция и низкая учетная ставка, Минфин занимает по цене от 7% до 10% годовых. Это рекордно низкие для нашей страны ставки. И тут же они говорят: „Нет, это все неправильно“, „Это пирамида ОВГЗ“. Запустите печатный станок», и «пускай Минфин занимает дешевле» — это две противоречащие друг другу истории", — добавила Рожкова.

По ее словам, не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки. Этого не будет никогда.

Запуск «печатного станка» — одна из «красных линий»

По словам Рожковой, для команды НБУ запуск «печатного станка» — это одна из «красных линий», которую никогда не будут готовы перейти.

«Это противоречит всему, что мы делали до этого в течение шести лет. Наша задача — защитить граждан от обесценивания их сбережений, а не подвергнуть их инфляционному налогу», — отметила Рожкова.

Однако, по ее словам, эмиссия гривны происходит постоянно. Нацбанк эмитирует гривну в таких случаях:

выкупает валюту на рынке (только за прошлый год эта сумма составила эквивалент $8 млрд;

выдает банкам рефинансирование;

перечисляет свою прибыль в госбюджет.

По словам и.о. главы экономики, такие операции являются рыночными и не приносят экономике вреда.

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