JSW Steel сократит капвложения почти наполовину

JSW Steel сократит капвложения почти наполовину

Индийская металлургическая компания JSW Steel, являющаяся одним из ведущих производителей стали в стране, приняла решение сократить капиталовложения на 2020/2021 финансовый год (апрель/март) на 45% по сравнению с запланированным ранее показателем.

Всего компания вложит в свое развитие в текущем году 90 млрд. рупий (около 1,2 млрд долл.). Ранее на эти цели предполагалось направить 163,4 млрд. рупий.

Частично это снижение затрат уже произошло «явочным порядком» вследствие приостановки всех инвестиционных проектов компании на время карантина. При этом число выявленных случаев коронавируса продолжает увеличиваться в Индии высокими темпами. Поэтому нет гарантии, что все стройки будут в ближайшие месяцы обеспечены рабочей силой и материалами.

Как заявил глава компании Саджджан Джиндал, средства будут направляться, прежде всего, на реализацию приоритетных проектов с высокой степенью готовности. В частности, JSW планирует до конца текущего финансового года ввести в строй новые мощности на комбинате Dolvi Works, а также электростанцию и коксовую батарею. Это даст возможность увеличить производительность предприятия от 5 млн. до 10 млн. т в год.

Также в ближайшие месяцы компания намерена ввести в строй фабрику по выпуску окатышей мощностью 8 млн. т в год и новый стан для производства катанки на комбинате Vijaynagar. Кроме того, JSW потратит 8 млрд. рупий на модернизацию семи железорудных предприятий в штатах Карнатака и Одиша, приобретенных в 2019 г. на аукционах.

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