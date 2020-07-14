Фирташ отсудил от сети заправок WOG 600 млн грн

Фирташ отсудил от сети заправок WOG 600 млн грн

Хозсуд Волынской области своим решением удовлетворил иск ЧАО "Концерн "Стирол" (Горловка) и решил взыскать с ООО "ВОГ Трейдинг" (Луцк) 598 млн грн, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, эта задолженность возникла на основании договора о предоставлении беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе №24/02/14-1 от 24.02.2014 (срок возврата финпомощи был в 01.01.2019).

01.07.2020 Хозсуд Донецкой области отказался удовлетворить иск ООО "ВОГ Трейдинг" к ЧАО "Концерн "Стирол" о признании недействительным упомянутого договора.

По данным госреестра, конечный бенефициар ЧАО "Концерн Стирол" является олигарх Дмитрий Фирташ, а владельцы ООО "ВОГ Трейдинг" - Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман и София Еремеевы, которым принадлежит группа "Континиум" (среди ее активов - в т.ч. сеть АЗС WOG).

В 2018 году Group DF Дмитрия Фирташа публично заявляла о кредиторских требованиях к сети WOG на 460 млн долл. Вместе с тем, в Group DF отрицали, что она является миноритарным акционером WOG (по данным СМИ, Фирташ получил пакет акций сети в 2013 году в рамках погашения долга WOG перед банком "Надра").



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській областіСБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області
Tata Steel пошла на уступки рабочим в НидерландахTata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
"Украерорух" отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР"Украерорух" отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР
Блок рекламы


Похожие новости
В первом полугодии ГОКи Фирташа увеличили производствоВ первом полугодии ГОКи Фирташа увеличили производство
НБУ присоединился к Международной сети регуляторов кредитных союзовНБУ присоединился к Международной сети регуляторов кредитных союзов
Украинские электросети изношены на 70%Украинские электросети изношены на 70%
“Киевоблэнерго” и ДТЭК “Киевские электросети” предупреждают об отключении должников“Киевоблэнерго” и ДТЭК “Киевские электросети” предупреждают об отключении должников
Запорожская АЭС подключила к сети шестой энергоблокЗапорожская АЭС подключила к сети шестой энергоблок
Экс-акционеры банка Велес отсудили у Нацбанка 105 миллионовЭкс-акционеры банка Велес отсудили у Нацбанка 105 миллионов
Ровенская АЭС подключила к сети третий энергоблокРовенская АЭС подключила к сети третий энергоблок
Нафтогаз отсудил у Одесского припортового завода 1,5 млрд грнНафтогаз отсудил у Одесского припортового завода 1,5 млрд грн
Хмельницкая АЭС подключила к энергосети блок №1Хмельницкая АЭС подключила к энергосети блок №1
“Киевтеплоэнерго” доказывает, что в межотопительный период гидравлические испытания на теплосети возле Ocean Plaza проводились“Киевтеплоэнерго” доказывает, что в межотопительный период гидравлические испытания на теплосети возле Ocean Plaza проводились
Последние новости
Подгружаем последние новости