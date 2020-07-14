Китайские производители автолиста сравнялись по качеству с японскими

Корейская компания Toyota Motor приобретет часть своего стального листа у китайской Baowu Steel Group, крупнейшего поставщика стали в Поднебесной.



Ранее Toyota в основном закупала его у ведущих производителей стали в Японии. Сделка рассматривается как знак того, что китайские производители стали догоняют японских конкурентов по качеству.



Toyota не только одобрила качество стального листа China Baowu для использования в гибридных и электромобилях японского производства, но и уже принимает поставку продукта.



China Baowu будет поставлять Toyota ограниченное количество стали, но руководитель Toyota заявил, что китайский продукт "так же хорош, как и его японские аналоги. ... Мы собираемся диверсифицировать поставщиков материала, т.к. использование электромобилей, как ожидается, будет расти".



China Baowu также начала поставлять свою продукцию крупному американскому производителю электромобилей Tesla, согласно Японской федерации железа и стали.

