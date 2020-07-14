Китайские производители автолиста сравнялись по качеству с японскими

Китайские производители автолиста сравнялись по качеству с японскими

Корейская компания Toyota Motor приобретет часть своего стального листа у китайской Baowu Steel Group, крупнейшего поставщика стали в Поднебесной.

Ранее Toyota в основном закупала его у ведущих производителей стали в Японии. Сделка рассматривается как знак того, что китайские производители стали догоняют японских конкурентов по качеству.

Toyota не только одобрила качество стального листа China Baowu для использования в гибридных и электромобилях японского производства, но и уже принимает поставку продукта.

China Baowu будет поставлять Toyota ограниченное количество стали, но руководитель Toyota заявил, что китайский продукт "так же хорош, как и его японские аналоги. ... Мы собираемся диверсифицировать поставщиков материала, т.к. использование электромобилей, как ожидается, будет расти".

China Baowu также начала поставлять свою продукцию крупному американскому производителю электромобилей Tesla, согласно Японской федерации железа и стали.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській областіСБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області
Tata Steel пошла на уступки рабочим в НидерландахTata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
"Украерорух" отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР"Украерорух" отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР
Блок рекламы


Похожие новости
Канада продлила пошлины на китайские ТБДКанада продлила пошлины на китайские ТБД
Китайские банки готовятся к возможным санкциям СШАКитайские банки готовятся к возможным санкциям США
Китайские стальные компании наращивают прибыльКитайские стальные компании наращивают прибыль
Китайские банки в карантин предоставили малому бизнесу льготы по кредитам на $550 миллиардовКитайские банки в карантин предоставили малому бизнесу льготы по кредитам на $550 миллиардов
В начале июня китайские металлурги увеличили производствоВ начале июня китайские металлурги увеличили производство
Производители «зеленой» энергетики согласились снизить тарифыПроизводители «зеленой» энергетики согласились снизить тарифы
Китайские компании могут разметить свои акции на гонконгской бирже после ухода из СШАКитайские компании могут разметить свои акции на гонконгской бирже после ухода из США
Производители возобновляемой энергетики просят Зеленского о встречеПроизводители возобновляемой энергетики просят Зеленского о встрече
Богатые китайские инвесторы скупают Азию. Резкий спрос на рынке недвижимостиБогатые китайские инвесторы скупают Азию. Резкий спрос на рынке недвижимости
В середине мая китайские металлурги увеличили выплавку сталиВ середине мая китайские металлурги увеличили выплавку стали
Последние новости
Подгружаем последние новости