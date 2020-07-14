1,3 миллиарда из COVID-фонда потратят на местные выборы. Рада приняла закон

Верховная Рада перенаправила 1,3 миллиарда гривен из Фонда по борьбе с распространением коронавируса на проведение местных выборов. За соответствующий законопроект проголосовали 330 нардепов, передает Liga.net.

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Какие расходы увеличили

Расходы на общий избирательный фонд увеличились на 1 миллиард 252 миллиона 117 тысяч гривен. Соответственно, на такую же сумму уменьшился бюджет Фонда борьбы с COVID-19.

Расходы увеличили по таким бюджетным программам:

Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов - на 10, 8 млн гривен;

Проведение выборов народных депутатов Украины — на 994 тыс. гривен;

Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав — на 1,2 млрд гривен.

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