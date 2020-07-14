На Харківщині СБУ викрила несанкціоноване розкрадання нафти

Зловмисники щомісяця здійснювали відвід нафти на більш ніж 2 млн грн.

На Харківщині СБУ викрила несанкціоноване розкрадання нафти
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України спільно з фахівцями ПАТ "Укрнафта" викрила та ліквідувала на Харківщині незаконний вріз до промислового нафтопроводу "Козіївка-Сиродичі". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що на території Краснокутського району Харківщини зловмисники пошкодили нафтопровід та встановили несанкціонований відвід для розкрадання сировини. Співробітники СБУ виявили несанкціонований відвід довжиною майже кілометр.

Правоохоронці задокументували, що зловмисники щомісяця розкрадали 150-200 кубометрів нафти, завдаючи державному підприємству шкоди на більш ніж 2 мільйони гривень.

За висновками фахівців, порушення цілісності нафтопроводу створювало реальну загрозу для виникнення надзвичайних ситуацій та заподіяння шкоди екології регіону.

За матеріалами Управління СБУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 292 (пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України.

СБУ встановлює всіх причетних до облаштування незаконного врізу, а також посадовців, які, можливо, могли "кришувати" нелегальний бізнес.

Нагадаємо, минулого тижня Служба безпеки України заблокувала незаконний видобуток нафти з державної свердловини в Івано-Франківській області. Зловмисники встигли видобути нафти на понад 1 мільйон гривень за ринковими цінами та незаконно реалізувати її на нафтопереробні заводи на сході України.

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