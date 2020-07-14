У Тернополі ексдиректора підприємства підозрюють у спробі незаконної приватизації майна вартістю понад 30 млн грн

Вартість нежитлових приміщень загальною площею більш ніж 3 тис. кв. м було занижено у 7 разів.

У Тернополі ексдиректора підприємства підозрюють у спробі незаконної приватизації майна вартістю понад 30 млн грн
Фото: https://tern.gp.gov.ua/

Прокуратура Тернопільської області повідомила колишнього директора підприємства про підозру в замаху на незаконну приватизацію комунального майна, а також службове підроблення (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366 КК України). Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.

Слідчі ГУ Нацполіції в області, за оперативного супроводу Управління СБУ в Тернопільській області, здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

За даними слідства, колишній директор підприємства, діючи за попередньою змовою з групою осіб, мав намір приватизувати за заниженою у понад 7 разів вартістю нежитлові приміщення загальною площею більш ніж 3 тис. кв. м на суму 30 млн грн, розташовані в історичній частині м. Тернополя. Переслідуючи таку корисливу мету, він підписав свідомо неправдиві документи про нібито проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна.

Також повідомлено підозру інженеру технагляду у видачі свідомо підробленого офіційного документа стосовно вказаних приміщень (ч. 2 ст. 358 КК України).

Прокуратура області наклала арешт на майно та вживає заходи щодо його передачі в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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