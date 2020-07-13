Украина теряет миллиарды долларов на внешней торговле

Украина теряет миллиарды долларов на внешней торговле

В январе-июне текущего года объем внешней торговли товарами сократился на 9,5%, до 47,2 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (52,2 млрд долл.). Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передают Українські Новини.

Экспорт товаров из Украины за январь-июнь составил 22,915 млрд долл., что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт товаров сократился на 12% до 24,308 млрд долл.

При этом за 5 месяцев текущего года падение внешней торговли составляло порядка 10%.

Экспорт продовольствия за отчетный период увеличился на 21%, до 10,3 млрд долл., экспорт металла сократился на 19%, до 4,5 млрд долл.

Импорт топливно-энергетических товаров упал на 27%, до 3,966 млрд долл.

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