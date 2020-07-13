Днепроспецсталь в первом полугодии снизила объемы производства

Днепроспецсталь в первом полугодии снизила объемы производства

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" в январе-июне текущего года сократил выпуск готового проката на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 73 тыс. тонн

Как сообщили на предприятии, выплавка стали за этот период снизилась на 1,9% - до 105 тыс. тонн. В июне выплавлено 17 тыс. тонн стали, произведено 13 тыс. тонн проката.

"Днепроспецсталь" в 2019 году снизила выпуск готового проката на 6,4% по сравнению с предыдущим годом – до 152,212 тыс. тонн, стали – на 11,2%, до 219,308 тыс. тонн.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
Tata Steel пошла на уступки рабочим в НидерландахTata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
"Украерорух" отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР"Украерорух" отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР
СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській областіСБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області
Блок рекламы


Похожие новости
В первом полугодии ГОКи Фирташа увеличили производствоВ первом полугодии ГОКи Фирташа увеличили производство
В первом полугодии заготовка металлолома снизилась на 23,2%В первом полугодии заготовка металлолома снизилась на 23,2%
Несмотря на коронавирус в Чили сохраняют объемы выпуска медиНесмотря на коронавирус в Чили сохраняют объемы выпуска меди
В первом полугодии поставки лома на меткомбинаты снизились на 22,5%В первом полугодии поставки лома на меткомбинаты снизились на 22,5%
В первом полугодии украинские металлурги снизили выплавку стали на 7,6%В первом полугодии украинские металлурги снизили выплавку стали на 7,6%
В первом полугодии транзит газа через Украину снизился на 45%В первом полугодии транзит газа через Украину снизился на 45%
В Украине будут по-новому считать объемы иностранных инвестицийВ Украине будут по-новому считать объемы иностранных инвестиций
В мае Укрнафта снизила добычу нефти и газаВ мае Укрнафта снизила добычу нефти и газа
Суд оштрафовал UMC на $3,4 млн за кражу секретов производства памяти у MicronСуд оштрафовал UMC на $3,4 млн за кражу секретов производства памяти у Micron
Thyssenkrupp и RWE обнародовали планы производства стали на на водородной основеThyssenkrupp и RWE обнародовали планы производства стали на на водородной основе
Последние новости
Подгружаем последние новости