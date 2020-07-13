Днепроспецсталь в первом полугодии снизила объемы производства

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" в январе-июне текущего года сократил выпуск готового проката на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 73 тыс. тонн



Как сообщили на предприятии, выплавка стали за этот период снизилась на 1,9% - до 105 тыс. тонн. В июне выплавлено 17 тыс. тонн стали, произведено 13 тыс. тонн проката.



"Днепроспецсталь" в 2019 году снизила выпуск готового проката на 6,4% по сравнению с предыдущим годом – до 152,212 тыс. тонн, стали – на 11,2%, до 219,308 тыс. тонн.

