Страны Карибского бассейна устроили распродажу «золотых» паспортов

Лишившись доходов от туристической отрасли из-за пандемии, страны Карибского бассейна устроили распродажу «золотых паспортов». Теперь приобрести гражданство островных государств можно значительно дешевле, сообщает Bloomberg.

Страны Карибского бассейна устроили распродажу «золотых» паспортов

Агентство отмечает, что большинство стран Карибского бассейна давно имеют программы, в рамках которых состоятельные иностранцы могут получить гражданство в обмен на инвестиции.

Однако роль этой статьи доходов значительно выросла после того, как пандемия коронавируса ударила по туризму.

Одной из первых цены на «золотые паспорта» снизила страна Сент-Китс и Невис. До конца 2020 года она предлагает приобрести гражданство для семьи из четырёх человек в обмен на взнос в размере $150 тыс, перечисленный в местный «Фонд устойчивого развития». Ранее участие в этой программе обошлось бы иностранцам в $195 000, указывает Bloomberg.

Сент-Люсия, предлагающая гражданство в обмен на покупку пятилетних беспроцентных облигаций, снизила сумму необходимых инвестиций вдвое — до $250 тыс с одного человека и до $300 тыс для семьи из четырёх человек.

Во многих других странах региона, включая Гренаду и Доминикану паспорта стали стоить ещё дешевле — около $100 тыс.
«Во время пандемии, когда отсутствует туризм, мы должны найти способ получения дохода для поддержания нашей экономики», — отметил глава подразделения по вопросам предоставления гражданства через инвестиции Сент-Китс и Невис Лес Хан.

По его словам, особый интерес к «золотым паспортам» в период пандемии проявили жители Китая и стран Ближнего Востока.

Программы карибского гражданства пользуются довольно высокой популярностью среди предпринимателей со всего мира. К примеру, паспорт Сент-Китса и Невиса даёт возможность безвизового въезда в 156 государств мира. Среди преимуществ также - отсутствие налогов на мировой доход, дивиденды, богатство и наследство.



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