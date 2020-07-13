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2020-07-13
Стало известно, сколько средств Минфин привлек в бюджет на ОВГЗ. Данные за полгода
В первом полугодии Минфин привлек в госбюджет 94,9 млрд гривен, $1,6 млрд и €630 млн за счет размещения ОВГЗ. Об этом свидетельствуют
Фото: kreston-gcg.com
Сколько привлекли на облигациях
В январе-июне Минфин разместил ОВГЗ на 94,862 млрд гривен, что на 21,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
ОВГЗ в долларах в январе-июне были размещены на $1 609 млн, что на 27,4% меньше аналогичного периода прошлого года.
В евро было привлечено 630 млн, что на 232,9% больше аналогичного периода прошлого года.
Доходность облигаций
Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 10,6% годовых, в долларах – 3,2% годовых, в евро – 2,2% годовых.
Напомним
- В 2019 году министерство привлекло в госбюджет 227,6 млрд гривен, $4,3 млрд и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.