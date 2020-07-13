Стало известно, сколько средств Минфин привлек в бюджет на ОВГЗ. Данные за полгода

В первом полугодии Минфин привлек в госбюджет 94,9 млрд гривен, $1,6 млрд и €630 млн за счет размещения ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: kreston-gcg.com

Сколько привлекли на облигациях

В январе-июне Минфин разместил ОВГЗ на 94,862 млрд гривен, что на 21,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ОВГЗ в долларах в январе-июне были размещены на $1 609 млн, что на 27,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

В евро было привлечено 630 млн, что на 232,9% больше аналогичного периода прошлого года.

Доходность облигаций

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 10,6% годовых, в долларах – 3,2% годовых, в евро – 2,2% годовых.

Напомним