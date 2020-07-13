ФГВФЛ продал пул кредитов Дельта Банка на 1,52 миллиарда

10 июля Фонд гарантирования вкладов продал пул активов Дельта Банка на общую сумму 1,52 миллиарда гривен с дисконтом 98%. Об этом сообщает Finbalance.

ФГВФЛ продал пул кредитов Дельта Банка на 1,52 миллиарда
Фото: focus.ua

Что продали

В пул вошли права требования на 1,52 млрд грн по 473 кредитным договорам, обеспеченных ипотекой, 8 кредитным договорам, которые обеспечены транспортными средствами, 22 кредитным договорам, которые обеспечены другим залогом и 10 беззалоговым кредитным договорам.

Что известно о покупателе

Победителем соответствующего «голландского» аукциона с предложением 30,5 млн грн стало ООО «Финансовая компания „Инвент“.

Ранее, 24 июня, ФГВФЛ продал несколько пулов активов Дельта Банка, в которые вошли права требования преимущественно по ипотечным кредитам.

17 июня ФГВФЛ продал три пула активов Дельта Банка, в которые вошли права требования физлиц по ипотечным, авто — и беззалоговым кредитам.

Напомним

  • 7 июля ФГВФЛ провел „голландский“ аукцион по продаже пула активов 6 банков (Дельта Банка, „Финансы и кредит“, Фидобанка, Банка ВТБ, ВБР, „Траст“), в которые вошли 662 ипотечных кредита. Сумма задолженности физлиц по соответствующим договорам составляет 173 млн грн.
  • Победителем аукциона стало ООО „Финансовая компания “Финлайн», которое предложило 91 млн грн.

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