Государство выделило $300 тысяч на развитие украинских стартапов

Украинский фонд стартапов профинансирует 9 украинских стартапов, которые представили идеи своих проектов на очередных питчах 23 июня и 3 июля. Об этом сообщает сайт Украинского фонда стартапов.

Государство выделило $300 тысяч на развитие украинских стартапов
фото: delo.ua

Кто получит $25 тысяч

Грант на сумму $25 тыс. получат стартапы, которые признали лучшими на этапе pre-seed.

  • Jooli. Приложение для контент-маркетологов и пиар-специалистов сфокусировано на малых и средних SaaS компаниях, которое экономит до 5 часов работы в неделю и вдвое увеличивает эффективность коммуникаций. Jooli в реальном времени анализирует активность компании и конкурентов в основных каналах коммуникации такого типа бизнеса и кратко сообщает о выходе новостей рынка и конкурентов.
  • Iziviz. Дрон для безопасного, легкого и эффективного визуального инспектирования.
  • Elomia. Приложение с виртуальным другом-психологом, который слушает, понимает и оказывает психологическую помощь людям с депрессией и тревогой.
  • RunAn. Спортивный трекер, который позволяет снизить травматичность и повысить эффективность бега за счет контроля техники бега.
  • Bicovery. Мониторинг психического и физического состояния биполярного человека в реальном времени и своевременные сообщения о приближении эпизодов с помощью Machine Learning технологий.
  • Gymcerebrum. Платформа искусственного интеллекта с уникальным компьютерным зрением, которая будет функционировать на территории фитнес-клуба как виртуальный тренер.

Основные критерии оценки pre-seed проектов: команда, рынок, технология, идея, стратегия.

Кто получит $50 тысяч

Грант на сумму $50 тыс. получат стартапы, которые признали лучшими на этапе seed.

  • Neverdark. Камин с настоящим пламенем для любой квартиры.
  • Ревизион. Сервис обратной связи и NPS. Платформа позволяет возвращать существующих и привлекать новых клиентов. Формировать положительную репутацию бренда благодаря эффективной системе обратной связи в каждой точке контакта с клиентом.
  • Upswot. Повышение эффективности продаж направленных на МСБ с непрерывным мониторингом и инсайтами с 117 альтернативных источников данных.

Основные критерии оценки seed проектов: команда, рынок, технология, продукт, стратегия.

Ранее сообщалось

  • Украинский фонд стартапов уже профинансировал 22 проекта на $900 тыс. Среди проектов есть аграрные и экологические стартапы, маркетплейсы, инновационные изобретения и CRM-системы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
Tata Steel пошла на уступки рабочим в НидерландахTata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИМисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИ
"Украерорух" отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР"Украерорух" отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР
Блок рекламы


Похожие новости
На украинских АЭС возросла базовая нагрузка – МинэнергоНа украинских АЭС возросла базовая нагрузка – Минэнерго
Последствия карантина. Количество пустующих апартаментов на Манхеттене превысило 10 тысячПоследствия карантина. Количество пустующих апартаментов на Манхеттене превысило 10 тысяч
Британия выделит 100 тысяч фунтов помощи пострадавшим от паводков регионам УкраиныБритания выделит 100 тысяч фунтов помощи пострадавшим от паводков регионам Украины
На спасение Celsa Steel правительство Великобритании выделило 30 млн фунтовНа спасение Celsa Steel правительство Великобритании выделило 30 млн фунтов
Количество официальных безработных сократилось на 100 тысяч человекКоличество официальных безработных сократилось на 100 тысяч человек
Перевод ТЭС на уголь сохранит 80 тысяч рабочих местПеревод ТЭС на уголь сохранит 80 тысяч рабочих мест
Киевские коммунальщики присвоили 800 тысяч — прокуратураКиевские коммунальщики присвоили 800 тысяч — прокуратура
Черноморский банк профинансирует 4 украинских проекта — МЭРТЧерноморский банк профинансирует 4 украинских проекта — МЭРТ
Bank of America снизил рейтинги украинских ценных бумаг из-за вмешательства в работу НБУBank of America снизил рейтинги украинских ценных бумаг из-за вмешательства в работу НБУ
Через Киевскую таможню пытались нелегально провезти около 6 тысяч термоодеял (фото)Через Киевскую таможню пытались нелегально провезти около 6 тысяч термоодеял (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости