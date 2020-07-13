Государство выделило $300 тысяч на развитие украинских стартапов

Украинский фонд стартапов профинансирует 9 украинских стартапов, которые представили идеи своих проектов на очередных питчах 23 июня и 3 июля. Об этом сообщает сайт Украинского фонда стартапов.

фото: delo.ua

Кто получит $25 тысяч

Грант на сумму $25 тыс. получат стартапы, которые признали лучшими на этапе pre-seed.

Jooli. Приложение для контент-маркетологов и пиар-специалистов сфокусировано на малых и средних SaaS компаниях, которое экономит до 5 часов работы в неделю и вдвое увеличивает эффективность коммуникаций. Jooli в реальном времени анализирует активность компании и конкурентов в основных каналах коммуникации такого типа бизнеса и кратко сообщает о выходе новостей рынка и конкурентов.

Iziviz. Дрон для безопасного, легкого и эффективного визуального инспектирования.

Elomia. Приложение с виртуальным другом-психологом, который слушает, понимает и оказывает психологическую помощь людям с депрессией и тревогой.

RunAn. Спортивный трекер, который позволяет снизить травматичность и повысить эффективность бега за счет контроля техники бега.

Bicovery. Мониторинг психического и физического состояния биполярного человека в реальном времени и своевременные сообщения о приближении эпизодов с помощью Machine Learning технологий.

Gymcerebrum. Платформа искусственного интеллекта с уникальным компьютерным зрением, которая будет функционировать на территории фитнес-клуба как виртуальный тренер.

Основные критерии оценки pre-seed проектов: команда, рынок, технология, идея, стратегия.

Кто получит $50 тысяч

Грант на сумму $50 тыс. получат стартапы, которые признали лучшими на этапе seed.

Neverdark. Камин с настоящим пламенем для любой квартиры.

Ревизион. Сервис обратной связи и NPS. Платформа позволяет возвращать существующих и привлекать новых клиентов. Формировать положительную репутацию бренда благодаря эффективной системе обратной связи в каждой точке контакта с клиентом.

Upswot. Повышение эффективности продаж направленных на МСБ с непрерывным мониторингом и инсайтами с 117 альтернативных источников данных.

Основные критерии оценки seed проектов: команда, рынок, технология, продукт, стратегия.

Ранее сообщалось