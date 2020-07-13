Европейские компании уже потеряли более $100 миллиардов из-за пандемии и карантина
Из-за пандемии коронавируса европейские компании лишились более $100 миллиардов с начала 2020 года. Об этом свидетельствуют подсчеты Dow Jones, передает Экономическая правда.
Какие сферы понесли убытки
Больше всего пострадали компании энергетического сектора, автопроизводители и представители модной индустрии.
Среди тех, кто выиграл в этих условиях – продуктовые ритейлеры и фармацевтические компании.
Размер убытков
Оценки Dow Jones основаны на отчетности европейских компаний за финансовые кварталы, которые пришлись на период с января по конец мая текущего года: за этот период они недополучили в общей сложности порядка $102,66 млрд выручки.
В то же время, добавленная выручка компаний, полученная в том числе за счет повышения спроса на лекарства и продукты питания, составила $23,87 млрд.
Ранее сообщалось
- Пандемия коронавируса может стоить мировой экономике $82 трлн. Об этом подсчитали эксперты Центра исследования риска в Judge Business School при Кембриджском университете, проведенные в мае.