Европейские компании уже потеряли более $100 миллиардов из-за пандемии и карантина

Из-за пандемии коронавируса европейские компании лишились более $100 миллиардов с начала 2020 года. Об этом свидетельствуют подсчеты Dow Jones, передает Экономическая правда.

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Какие сферы понесли убытки

Больше всего пострадали компании энергетического сектора, автопроизводители и представители модной индустрии.

Среди тех, кто выиграл в этих условиях – продуктовые ритейлеры и фармацевтические компании.

Размер убытков

Оценки Dow Jones основаны на отчетности европейских компаний за финансовые кварталы, которые пришлись на период с января по конец мая текущего года: за этот период они недополучили в общей сложности порядка $102,66 млрд выручки.

В то же время, добавленная выручка компаний, полученная в том числе за счет повышения спроса на лекарства и продукты питания, составила $23,87 млрд.

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