Продажи нефти в мире упали до минимума за девять лет

Глобальные поставки нефти в июне снизились на 2,4 млн баррелей в сутки по сравнению с маем, до 86,9 млн баррелей. Об этом говорится в опубликованном докладе Международного энергетического агентства.

Продажи нефти в мире упали до минимума за девять лет

Указанный показатель является минимальным за последние девять лет. При этом сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи в июне была выполнена на 108%.

Это привело к снижению добычи почти на 14 млн баррелей по сравнению с апрелем. При дальнейшем выполнении соглашений поставки могут сократиться на 7,1 млн баррелей в день в этом году.

Прогноз

Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 7,9 млн баррелей в сутки, а в 2021 году увеличится на 5,3 млн, по прогнозу МЭА. Это позволит увеличить добычу на 1,7 млн баррелей в сутки в рамках договора ОПЕК+.

Напомним

Напомним, Ливия в июле возобновила экспорт нефти после полугодового перерыва. Однако наращивание добычи займет много времени из-за значительного ущерба, нанесенного хранилищам и инфраструктуре.

Члены ОПЕК+ по итогам переговоров 9 апреля договорились о том, что с 1 мая и до конца июня снижение добычи нефти составит 10 млн баррелей в день.

С 1 июля сокращение составило 8 млн баррелей в сутки, а с января по апрель 2021-2022 года — 6 млн баррелей в сутки.

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