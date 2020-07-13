Основатель SoftBank разбогател на $12 миллиардов за последние три месяца

Состояние основателя SoftBank Масайоси Сона за последние три месяца пополнилось на $12 млрд. Об этом сообщает Bloomberg .

Фото: reuters.com

По данным индекса Bloomberg Billionaires, в четверг, 9 июня, когда акции SoftBank достигли максимальной цены за последние два десятилетия, состояние Сона составило более $20 млрд.

Для сравнения в марте 2020 году состояние основателя SoftBank оценивались в $8,2 млрд.

Акции SoftBank Group выросли на 133% с минимума в марте, в результате чего рыночная стоимость компании составила $123 млрд.

Справка

SoftBank Group Corp — японская холдинговая компания, работающая в области телекоммуникаций, маркетинга, финансов. Третий по величине сотовый оператор Японии. Основатель Масаеси Сонома.