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2020-07-13
Основатель SoftBank разбогател на $12 миллиардов за последние три месяца
Состояние основателя SoftBank Масайоси Сона за последние три месяца пополнилось на $12 млрд. Об этом сообщает
Фото: reuters.com
По данным индекса Bloomberg Billionaires, в четверг, 9 июня, когда акции SoftBank достигли максимальной цены за последние два десятилетия, состояние Сона составило более $20 млрд.
Для сравнения в марте 2020 году состояние основателя SoftBank оценивались в $8,2 млрд.
Акции SoftBank Group выросли на 133% с минимума в марте, в результате чего рыночная стоимость компании составила $123 млрд.
Справка
SoftBank Group Corp — японская холдинговая компания, работающая в области телекоммуникаций, маркетинга, финансов. Третий по величине сотовый оператор Японии. Основатель Масаеси Сонома.